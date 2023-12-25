En çok bu şarkılar dinlendi Semicenk 2023’e damga vurdu

Yeni yıla sayılı günler kalırken geçtiğimiz yıl popüler olan her şey de merak edilmeye başlandı. Bu bağlamda 2023 yılında en çok hangi şarkıların dinlendiği ortaya çıktı.

2023 yılı bitmek üzere, 2024 ise merakla bekleniyor. Yeni yıla sayılı günler kalırken geçtiğimiz yıl popüler olan her şey de merak edilmeye başlandı.

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Türkiye Verileri’nin paylaştığı listeye göre, 2023 yılında en çok dinlenen şarkı, Simge’nin Aşkın Olayım eseriydi. Listenin 2’nci sırasında Semicenk’in Yana Yana şarkısı bulunurken, 3’üncü sırada ise LvbelC5 & Güneş’in Yapamam eseri yer alıyor.

Ayrıca 4’üncü sırada Blok3’ün Affetmem’, 5’inci sırada Semicenk’in Pişman Değilim’i, 6’ncı sırada Semicenk’in Sevecek Sandım’ı, 7’nci sırada Semicenk’in Canın Sağ Olsun’u, 8’inci sırada Mabel Matiz’in Antidepresan’ı ve 9’uncu sırada Blok3’ün Vur’u bulunuyor.