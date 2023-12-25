Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 2500 rakımlı Sultana Dağı'nda araçta mahsur kalan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Sason ilçesinden yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Yakabağ köyüne gitmek üzere yola çıkan 4 kişi, araçlarının kara saplanması sonucunda yolda mahsur kaldı. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü 2500 rakımlı Sultana Dağı'nda yaklaşık 3 saat mahsur kalan vatandaşların yardım talep etmesi üzerine bölgeye ilçe şantiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. 2 saatlik çalışmanın ardından vatandaşlara ulaşan ekipler, mahsur kalan aracı halat yardımıyla çekerek kurtardı.

“Donmak üzereyken jandarma bizi kurtardı”

Kardan dolayı yolda mahsur kaldıklarını belirten vatandaşlar, jandarma tarafından kurtarıldıklarını belirtti. Vatandaşlardan Cengiz Bulut,

“Yakabağ köyüne gidiyorduk. Sultana Dağı'nda mahsur kaldık. Burada çok kar var. Allah onlardan razı olsun, jandarma ve Özel İdareye bağlı şantiye ekipleri gelip bizleri kurtardı. Havalar çok soğuk, eksi 10 dereceyi buluyor. Biz burada çok üşüdük. Yaklaşık 3 saat burada mahsur kaldık, adeta donduk soğuktan. Jandarma ekiplerine çok teşekkür ediyoruz”

dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı