Yılbaşı tatili kaç gün? Malatya’da okullar tatil edilecek mi?

Yeni yıla sayılı günler kala binlerce kişi yılbaşı tatili adına planlar yapmaya başladı. Peki, yılbaşı tatili olacak mı, okullar tatil edilecek mi, tatil kaç gün olacak, okullar ne zaman açılacak? İşte cevabı…

2024’ün yaklaşmasıyla birlikte binlerce kişi tatil planı yapmaya başladı. Öğrencilere ise sevinecekleri bir haber geldi. Bu haber milyonlarca öğrenci ve velisini, yılbaşının tatil olup olmadığını merak eden herkesi ilgilendiriyor…

HANGİ SINIFLARA TATİL?

2024’ün ilk günü, yani 1 Ocak günü resmi tatillerimiz arasında görünüyor. Bu kapsamda kamu kurumları, noterler, bankalar, kaymakamlıklar kapalı olacak. Öğrenciler de o gün tatil yapacak. Anaokulları, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıflar ve öğretmenler o gün tatil yapacak. Malatya’da da o gün tatil olacak.

TATİL KAÇ GÜN OLACAK?

1 Ocak 2024 tarihi Pazartesi gününe denk geliyor. Hafta sonu tatili ile birlikte 3 günlük bir tatil öğrenci ve memurları bekliyor. Kamu kuruluşları ve okullar 1 Ocak günü tatil yapacak. 2 Ocak Salı günü eğitim-öğretim süreci devam edecek.

Bu arada 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre yarıyıl tatili 22 Ocak Pazartesi günü başlayacak, 5 Şubat'ta sona erecek.