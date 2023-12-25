Aranan firari hükümlü saklandığı evde yakalandı

Samsun'da hakkında 9 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarmanın takibi sonucu saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince hakkında "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve dolandırıcılık" suçlarından 9 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. isimli şahsın saklandığı ev belirlendi. Saklandığı eve yapılan baskınla yakalanan S.S., sevk edildiği Çarşamba Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı