Malatyalı şehit memleketine getiriliyor

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 askerin cenazeleri, Hakkari'de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de katıldığı törenle memleketlerine uğurlandı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenazesi Malatya'ya gönderilmek üzere helikopterle Yüksekova Selehattin Eyübbi Havaalanına götürüldü. Şehidin naaşı memleketine uğurlanacak.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki toplantının ardından Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman askerlerimizin cenaze törenine katıldı. Kahraman Şehitlerimiz; P. Tğm. Ramazan Günay, P. Uzm. Çvş. Mehmet Serinkan, P. Uzm. Onb. İsmail Yazıcı, P. Söz. Er. Çağatay Erenoğlu, P. Söz. Er Yasin Karaca ve P. Söz. Er Emre Taşkın’ın naaşları Dağ ve Komando Tugayında düzenlenen törenin ardından dualarla memleketlerine uğurlandı.

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit düşen Kahraman Şehitlerimiz; P. Tğm. Ramazan Günay, P. Uzm. Çvş. Mehmet Serinkan, P. Uzm. Onb. İsmail Yazıcı, P. Söz. Er. Çağatay Erenoğlu, P. Söz. Er Yasin Karaca ve P. Söz. Er Emre Taşkın için Dağ ve Komando Tugay Komutanlığının ardından Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı’nda tören düzenlendi. Törene Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile katıldı.

Piyade Teğmen Ramazan Günay İzmir'e, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan Denizli'nin Tavas ilçesine, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca Tokat'ın Almus ilçesine, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu Sinop'un Boyabat ilçesine ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenazesi Malatya'ya gönderilmek üzere helikopterle Yüksekova Selehattin Eyübbi Havaalanına götürüldü. Şehitler buradan da memleketlerine uğurlanacak.