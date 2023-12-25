Yozgat’ta yarın elektrik kesintisi saatler sürecek

Yozgat'ta 26 Aralık 2023 Salı günü yaşanacak elektrik kesintisi ile ilgili detaylı bilgiler açıklandı. Elektrik kesintisi, belirli bölgelerde yapılacak bakım ve yatırım çalışmaları sebebiyle gerçekleşecek. İşte, 26 Aralık 2023 tarihinde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahallelerin güncel listesi:
İlçe: Merkez
Etkilenen Bölgeler: Çamlık Milli Park İçi
Başlangıç Tarihi: 26/12/2023 saat 13:00:00
Bitiş Tarihi: 26/12/2023 saat 15:00:00
Nedeni: Bakım Çalışması
Kesinti Süresi: 2 saat
Etkilenen Bölgeler: Şahin Tepesi Sosyal Tesisler
Başlangıç Tarihi: 26/12/2023 saat 13:00:00
Bitiş Tarihi: 26/12/2023 saat 15:00:00
Nedeni: Bakım Çalışması
Kesinti Süresi: 2 saat
Etkilenen Bölgeler: Şeyh Osman Mahallesinin Bir Kısmı
Başlangıç Tarihi: 26/12/2023 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi: 26/12/2023 saat 11:00:00
Nedeni: Bakım Çalışması
Kesinti Süresi: 2 saat
Etkilenen Bölgeler: Tekke Mahallesinin Bir Kısmı
Başlangıç Tarihi: 26/12/2023 saat 09:00:00
Bitiş Tarihi: 26/12/2023 saat 11:00:00
Nedeni: Bakım Çalışması
Kesinti Süresi: 2 saat
İlçe: Boğazlıyan
Etkilenen Bölgeler: Bağlarbaşı Mahallesinin Bir Kısmı
Başlangıç Tarihi: 26/12/2023 saat 08:30:00
Bitiş Tarihi: 26/12/2023 saat 17:00:00
Nedeni: Yatırım Çalışması
Kesinti Süresi: 08 saat 30 dk
Elektrik kesintisi planlanan saatler arasında, belirtilen bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın gerekli önlemleri alarak kesinti süresince mağdur olmamaları önemli. Bilgilendirme için resmi kaynaklardan ve elektrik dağıtım şirketinden yapılan duyuruları takip etmekte fayda var.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.