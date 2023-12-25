Yozgat’ta yarın elektrik kesintisi saatler sürecek

Yozgat'ta 26 Aralık 2023 Salı günü yaşanacak elektrik kesintisi ile ilgili detaylı bilgiler açıklandı. Elektrik kesintisi, belirli bölgelerde yapılacak bakım ve yatırım çalışmaları sebebiyle gerçekleşecek. İşte, 26 Aralık 2023 tarihinde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahallelerin güncel listesi:

İlçe: Merkez

Etkilenen Bölgeler: Çamlık Milli Park İçi

Başlangıç Tarihi: 26/12/2023 saat 13:00:00

Bitiş Tarihi: 26/12/2023 saat 15:00:00

Nedeni: Bakım Çalışması

Kesinti Süresi: 2 saat

Etkilenen Bölgeler: Şahin Tepesi Sosyal Tesisler

Başlangıç Tarihi: 26/12/2023 saat 13:00:00

Bitiş Tarihi: 26/12/2023 saat 15:00:00

Nedeni: Bakım Çalışması

Kesinti Süresi: 2 saat

Etkilenen Bölgeler: Şeyh Osman Mahallesinin Bir Kısmı

Başlangıç Tarihi: 26/12/2023 saat 09:00:00

Bitiş Tarihi: 26/12/2023 saat 11:00:00

Nedeni: Bakım Çalışması

Kesinti Süresi: 2 saat

Etkilenen Bölgeler: Tekke Mahallesinin Bir Kısmı

Başlangıç Tarihi: 26/12/2023 saat 09:00:00

Bitiş Tarihi: 26/12/2023 saat 11:00:00

Nedeni: Bakım Çalışması

Kesinti Süresi: 2 saat

İlçe: Boğazlıyan

Etkilenen Bölgeler: Bağlarbaşı Mahallesinin Bir Kısmı

Başlangıç Tarihi: 26/12/2023 saat 08:30:00

Bitiş Tarihi: 26/12/2023 saat 17:00:00

Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesinti Süresi: 08 saat 30 dk

Elektrik kesintisi planlanan saatler arasında, belirtilen bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın gerekli önlemleri alarak kesinti süresince mağdur olmamaları önemli. Bilgilendirme için resmi kaynaklardan ve elektrik dağıtım şirketinden yapılan duyuruları takip etmekte fayda var.