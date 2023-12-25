Apartman boşluğuna düşen güvercinin imdadına itfaiye yetişti

Elazığ’da apartman boşluğuna düşen güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, Yeni Mahalle’de meydana geldi. Apartman boşluğuna güvercinin düştüğünü ve çıkamadığını fark eden vatandaşların çabası yanıt vermeyince durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, apartman boşluğuna sıkışan güvercini bulunduğu yerden çıkardı. Hayvan daha sonra doğal ortamına bırakılırken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.