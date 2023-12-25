İş makinesinin üzerine çığ düştü

Van’ın Saray ilçesinde yol açma çalışması yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü.
Van’da dün etkili olan ve 451 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma kapatan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının durmasıyla sabah saatlerinde yol açma çalışmasına başlayan Van Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesinin üzerine çığ düştü. Saray ilçesine bağlı Turan Mahallesi yolunda çalışma yapan iş makinesinin üzerine çığ düşmesi sonucu yaralanan olmazken, bölgede çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.