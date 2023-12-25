500 gram bonzai ele geçirdi

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından 500 gram bonzai ve uyuşturucu içme aparatı ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullandığı bilgisine ulaşılan M.Ç.'nin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 500 gram bonzai, 93 adet sentetik ecza, ruhsatsız av tüfeği, dedektör, 26 bin 630 TL nakit para, sigara sarma makinesi ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. M.Ç.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.