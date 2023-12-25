Mikroçip ile hayvanlar terk edilemiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimler Birliği arasında imzalanan protokol ile birlikte evcil hayvanlar kimliklendirilmeye başlandı. 2021 yılında başlanan uygulama ile birlikte Sivas’ta 7 bin 721 hayvana mikroçip uygulandı. Uygulanan mikroçip ile birlikte hayvanların aşı ve hastalık durumları takip edilirken, sokağa atılmasının önüne geçildi.

4 Bin 724 Kedi Ve 2 Bin 997 Köpek Kayıt Altında

Yönetmelik ile ilgili açıklamalarda bulunan Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ayhan Özdemir, “Serüvenimiz 2018 yılında başladı. Resmi Gazetede yayınlanarak kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması hakkında yönetmelik çıktı. 2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimler Birliği bir protokol imzaladı. Bu protokol ile artık 2023’ün başına kadar her yaştan kedi, köpek, gelinciklerin kimliklendirilmesi sağlandı. Şimdi Sivas’ta 4 bin 724 adet kedi, 2 bin 997 adet de köpeğimiz kimliklendirildi. Toplamda 7 bin 721 hayvanımız kimliklendirildi” dedi.

Kimliklendirme işlemi için hayvanın 6 aydan büyük olmaması gerektiğine dikkat çeken Özdemir, “En fazla 6 aylık yaşta müracaat ediliyor. Burada formlarımız var, beyannamelerimiz var. Beyannameleri dolduruyor, daha sonra arkadaşlar mikroçip uygulaması yapıyorlar. Mikroçipi de kürek kemiği dediğimiz iki kemik arasına uyguluyorlar. Bu işlem hayvanlar için acısız, anesteziye gerek duyulmayan bir işlem” diye konuştu.

Sivas’ta Terk Edilen Evcil Hayvan Yok

Bahse konu hayvanın PetVet adı verilen sistem ile takip edildiğini vurgulayan Ayhan Özdemir, “Mikroçip okuyucumuz tarafından mikroçip içerisindeki bilgiler buraya aktarılıyor. Eğer hayvan sokağa terk edilmişse ve bunu bir vatandaş bulup bize getirmişse önce hayvanın sahipli olup olmadığına bakıyoruz. Sahipli olup olmadığını mikroçip uygulamamızla tespit edebiliyoruz. Hayvan sahipliyse hayvan sahibine video olarak haber veriyoruz ve 72 saat içerisinde gelip hayvanını almasını söylüyoruz. Bu süreçte gelip hayvanını almaz ise cezai işlem uyguluyoruz. Getiren kişi hayvanı sahiplenmek istiyorsa ona veriyoruz. Sahiplenmek istemiyorsa da belediyenin hayvan barınaklarına gönderiyoruz. Gelen bir ihbar olmadığı için sahiplerinde kalıyor. Terk edilme gibi bir durum yok Sivas’ta şuan. Evcil hayvan sahipleri Bakanlığı’mızın uyguladığı, telefona da indirebileceğimiz `Tarım Cebimde` uygulamasıyla oradaki hayvana ait bilgilerini, aşılarını ya da herhangi bir pasaportu kayboldu ya da aşılarla ilgili bir sorun yaşadığı zaman oradan da bize başvuru yapabilecek” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı