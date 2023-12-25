Facia gibi yangın! 5 ev zarar gördü

Edinilen bilgilere göre, yangın, Sivas’ın Divriği ilçesi Olukman köyünde sabah karşı meydana geldi. Bir evde başlayan yangın 5 eve sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök ve Divriği Kaymakamı Resul Tutay, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Kimsenin yaralanmadığı ve 5 evin zarar gördüğü yangın sonrası inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı