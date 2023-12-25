- Bölge

198 köy yolu ulaşıma kapandı

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Sivas’ta etkili olan yoğun kar yağışı sonrası 198 köy yolu ulaşıma kapandı.

198 köy yolu ulaşıma kapandı mask
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Sivas’ta dün etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi’nden edinilen bilgilere göre yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 198 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# kar yağışı, Sivas, sivas kar yağışı

25 Ara 2023 - 16:49 Sivas- Bölge

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