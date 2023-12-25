Sivas’ta dün etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi’nden edinilen bilgilere göre yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 198 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı