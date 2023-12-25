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Komşu’da sis etkili oldu

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Adıyaman-Samsat karayolunda yoğun sis etkili oldu.
Komşu’da sis etkili oldu mask
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Sabah saatlerinde Adıyaman- Samsat Karayolunda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metre kareye kadar düştü. Görüş mesafesinin düşmesinden dolayı sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Yetkililer sisli havada hız yapılmamasını, farkların açık tutulmaması ve trafik kurallarına muhakkak uyulması gerektiğini dile getirdi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adıyaman, Samsat, Sis

25 Ara 2023 - 16:47 Adiyaman- Bölge

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