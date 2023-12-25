- Bölge

Çivili kapan nedeniyle 3 aracın lastiği patladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Elazığ’da köy yoluna kimliği belirsiz kişiler tarafından kurulan çivili kapan nedeniyle 3 aracın lastikleri patladı. Köylüler duruma tepki gösterdi.
Çivili kapan nedeniyle 3 aracın lastiği patladı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Olay, Baskil ilçesine bağlı Hacıhasan köyü Berete arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişiler tarafından köy yoluna çivili kapan yerleştirildi. Çamurlu dağ yolunda çivi çakılarak kurulan tehlikeli düzenekler nedeniyle 3 aracın lastiği patladı. Yaşanan olay nedeniyle sürücüler zor durumda kalırken, vatandaşlar çivili kapanı yola bırakan kişilerin tespit edilmesi için yetkililerden yardım istedi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Çivili kapan, Elazığ, elazığ Çivili kapan

25 Ara 2023 - 16:45 Elaziğ- Bölge

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL