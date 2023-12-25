Çivili kapan nedeniyle 3 aracın lastiği patladı

Olay, Baskil ilçesine bağlı Hacıhasan köyü Berete arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişiler tarafından köy yoluna çivili kapan yerleştirildi. Çamurlu dağ yolunda çivi çakılarak kurulan tehlikeli düzenekler nedeniyle 3 aracın lastiği patladı. Yaşanan olay nedeniyle sürücüler zor durumda kalırken, vatandaşlar çivili kapanı yola bırakan kişilerin tespit edilmesi için yetkililerden yardım istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı