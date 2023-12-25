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Darende'de şehitler için mevlit okundu

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Malatya'nın Darende ilçesinde; Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki üs bölgesine, Bölücü Terör Örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerlerimiz için mevlit okutulup dua edildi. İlçe Müftülüğü tarafından Zaimoğlu Çarşı Camisi'nde düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlit ve ilahilerin okunmasının ardından İlçe Müftüsü Sinan Şen tarafından dua edildi.
Darende'de şehitler için mevlit okundu mask
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Irak’ın kuzeyinde 6 şehit haberini almamızın üzerine, 6 askerimizin de acı haberini aldık. Milli Savunma Bakanlığı tarafından askerlerimizi şehit edenlerin öldürüldüğü haberi verildi. Ülke genelinde teröre tepki verildi ve Malatya’da birçok yerde hatim indirilip dualar edildi.

 
 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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25 Ara 2023 - 16:39 Malatya- Gündem

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