25 Ara 2023 - 16:39 - Gündem

Darende'de şehitler için mevlit okundu

Malatya'nın Darende ilçesinde; Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki üs bölgesine, Bölücü Terör Örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerlerimiz için mevlit okutulup dua edildi. İlçe Müftülüğü tarafından Zaimoğlu Çarşı Camisi'nde düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlit ve ilahilerin okunmasının ardından İlçe Müftüsü Sinan Şen tarafından dua edildi.