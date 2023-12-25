Depremzedelerin elektrik feryadı “Depremde ölmedik içeride öleceğiz”

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından geçici konteyner kentlere yerleştirilen depremzedeler, yaşadıkları sorunlar karşısında ne yapacaklarını bilemiyorlar. Özellikle Kaynarca Geçici Konaklama Merkezinde yaşayan depremzedeler başta elektrik sıkıntısı olmak üzere, yaşadıkları sorunlara çözüm bulunmadığını iddia ederek, adeta kazan kaldırdılar. Kiltepe Mahallesi Muhtarı Celal Demirtaş’ın da desteğini alan depremzedeler BUSABAH Medya’ya konuşarak önemli açıklamada bulundular.

Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş, geçici konaklama merkezinde bütün Çarmuzu, Kiltepe, Kaynarca, Çavuşoğlu, Salköprü, Bentbaşı ve Melekbaba gibi bu yöre insanlarının barındığı bir yer olduğunu söyledi.

Konaklama merkezinde elektrik sorunu yaşandığını ifade eden Demirtaş,

“Allah devletimize zeval vermesin, bugüne çok güzel bir organizasyon vardı. Ama son bir aydır sürekli elektrik kesintisi yaşanıyor. Elektrik kesintilerinden dolayı burada oksijen tüpüne bağlı hastalarımız var. Ben mahalle muhtarı olarak buradan yetkililere sesleniyorum”

şeklinde konuştu.

“ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALILAR”

Sorumlu kişilerin elini taşın altına koymaları gerektiğini belirten Demirtaş,

“Bu geçici konaklama merkezinde çalışanların işini iyi yapamamasından dolayı burada elektrik kesintisi yaşanıyor. Bu yüklenici elektriği kim yaptıysa sınıfta kaldı. Biz mahallelerimizin elektrik kesintisinden bıktık usandık. Görevini yapamayan kişileri ben devlete şikâyet ediyorum. Bu konteynerde yaşayan depremzedeler adına da şikâyet ediyorum. Buradaki yetkililer elektriklerin tekrar geleceğini söylüyorlar ama bir türlü gelmiyor. Buradaki hastalar, bebekler, oksijen tüpüne bağlı hastaların mağduriyeti söz konusu oluyor. Allah için biri buraya el atsın. Burada sorumlu olan kişilerin elini taşın altına koymalılar”

sözlerine ekledi.

“İNSANLAR BURADA ÇOK PERİŞANLAR”

Yaya yoluna araçların park edildiğini dile getiren Demirtaş,

“Kiltepe Mahalle muhtarı olarak bu geçici konaklama merkezinin hemen girişinde park edilmemesini rica ediyoruz. Karşı tarafa park etsinler. Burada sürekli hafriyat kamyonları gelip geçiyor. İnsanlar burada çok perişanlar. Yetkililer burada kontrollü yol yapıp, karşı tarafı düzeltip orayı park yapabilirler. Giriş kapısında bulunan araçlar yaya yolunu işgal ediyor”

dedi.

“YETER ÇEKTİĞİMİZ BU ÇİLE”

Konteyner kentte yaşayan vatandaşlar ise sıkıntılarını dile getirdiler. Elektriklerin sürekli kesilmesinden şikayetçi olan Sabite Bütün isimli vatandaş,

“Ben elektriklerin kesilmesinden şikâyetçiyim. Burada elektrik kesintisi çok oluyor. Astım ve KOAH hastasındayım. Bu gece ben öldüm tekrar dirildim. Ben makine kullanıyorum, elektrik olmadığı için makineyi kullanamadım. Bu gece vallahi ben çok acı çektim. Yarın öbür gün kar yağacak, fırtınalar gelecek elektrikler olmayacak. Depremlerde giden gitti, kalan da rezil oldu. Böyle olmaz, artık ne yapacaklarsa yapsınlar bizi bu çileden kurtarsınlar. Yeter bu çektiğimiz çile. Her hafta mutlaka elektrikler gidiyor”

ifadelerini kullandı.

“HER HAFTA ELEKTRİKLERİMİZ KESİLİYOR”

Her şeylerinin elektriğe bağlı olduğunu söyleyen Azize Yılmaz,

“Ben Kiltepe Mahallesi’nden geldim, buradaki konteynerlerde kalıyoruz. Biz buraya geldik geleli nedeyse her hafta elektriklerimiz kesiliyor. Bizim elektriğimizi kesmek demek, yoğun bakımda yatan hastanın fişini kesmeye benziyor. Bizim burada sobamız yok, ateşimiz yok. Bizim her şeyimiz elektriğe bağlı. Onu da keserlerse bizim hayatımızı bitirmiş oluyorlar. Ben de astım hastasıyım, battaniyenin altında donduk, eklemlerim tutmuyor artık. Konteyner buz gibi oluyor”

ifadelerini kullandı.

“BU İMKÂNSIZ DEĞİL”

Başka bir soruna daha değinen Yılmaz,

“Bir de şöyle bir sorunumuz var. konteynerin giriş kapısında bir sürü araç, yolun kenarına park edilmiş. Bizim devletimiz bu kadar güçsüz değil, imkânsız değil. Yolun karşı tarafını kepçeyle düzeltip orayı park yeri yapabilirler. Buranın kaymakamı neden bizimle ilgilenmiyor. Araçlar yaya yolunu kapatıyor, biz de yolun ortasından gitmek zorunda kalıyoruz. Burada bir sürü hafriyat kamyonu geçiyor. Depremde ölmedik ya içeride öleceğiz ya da o yolda öleceğiz. Bunlara çare bulsunlar. Bizi buraya yerleştirdilerse bize de çare bulmak zorundalar”

açıklamalarında bulundu.

“MAĞDUR OLUYORUZ”

Çok mağdur olduklarını dile getiren Zekine Doğan isimli vatandaş da,

“Benim yatalak hastam var. Elektrikler sürekli gittiği için mağdur oluyoruz. Hastam şişme yatağın üstünde yatıyor. Elektrikler gitti mi şişme yatak iniyor ve hastamda yaralar çıkıyor. Yetkililer buna bir an önce çözüm bulsun. Elektrikler kısa süreli de gitmiyor. Gitti mi daha da gelmiyor. Bu da bizi çok mağdur ediyor”

sözlerine ekledi.