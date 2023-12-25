“Hobiler karakteri yansıtır”

İnönü Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü, Malatya Teknokent ve İnönü Üniversitesi Kariyer Topluluğu tarafından ‘İş Hayatına hazır mısın?’ başlıklı bir konferans düzenlendi. Dün İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Ek Bina konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe konuşmacı olarak İİBF Yönetim Bilimleri Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Malatya Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Hasan Yılmaz katıldı.

Zorluklarla karşılaşıldığında mücadele etmek gerektiğini belirten Doç. Dr. Yılmaz, zorluklara rağmen hayatın devam ettiğini kaydetti.

“KENDİNİZİ İYİ İFADE ETMENİZ LAZIM”

Zaman yönetiminin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Yılmaz, “Zamanınızı iyi yönetin ve bir zaman planlaması yapın. Bu planlamaya da uymaya çalışın. Plan yapıyoruz ama kaçına uyuyoruz bu insani bir şey ama çok kıymetli olan zamanınızı iyi harcayın. Sosyal ilişkileri geliştirin faydacı yaklaşmayın. İnsanlarla ilişkinizi geliştirin ama faydacı olmayın. İletişim becerisi çok kıymetli, dışa dönük olun içinize kapanık olduğunuzda kimse sizi anlamaz. Kendinizi iyi ifade etmeniz lazım. Bunun için de bir kere çevremizi iyi tanımamız ve genel kültürümüzün yüksek olması lazım ki çevremize kendimizi ifade edebilelim. Genelde insanlar kendini saklamaya çalışır çünkü bir konu hakkında bilgi sahibi değildir, konuya yabancıdır” şeklinde konuştu.

“ÇÖZÜM ODAKLI OLUN”

Araştırma ve geliştirme çalışmalarının bireyi diri tuttuğunu dile getiren Doç. Dr. Yılmaz, “Farklı diller öğrenin, kolay bir iş değil ama çok kıymetli bir gün lazım olur. Takım çalışmaları çok kıymetli bir şey. Özellikle üniversitelerdeki öğrenci topluluklarına üye olmak çok önemli. Çünkü birlikte etkinliklere katılıyorsunuz, ekip çalışmasına uyuyorsunuz. Üniversitemiz bünyesinde bulunan Kariyer Merkezini mutlaka ziyaret edin. Sürekli araştırma ve geliştirme yapın bu bizi diri tutar. Merak ettiğiniz bir şey üzerinde çalışırsanız o sizi diri tutar. Yoksa tembelleşir ve hayattan bezersiniz. Zaten zorluklar var. Sizi diri tutacak şeylerin ucundan tutun. Hayal kurun. Fikirleriniz olsun bir şey söyleyin ama onu söylemek içinde bir altyapınızın olması gerekecek. Çözüm odaklı olun. Genel olarak bizim toplumumuzda herkes durum tespiti yapıyor. Sorunlar biliniyor ama çözüm ne bilinmiyor. Artık çözümü konuşalım. Çözüm odaklı olmaya çalışalım. Risk alın. Sorumluluktan kaçan gençler olmayın özellikle iş hayatında. İyi bir yönetici kaçanı da sorumluluk alanı da bilir. Sorumluluk sahibi kişilerin kıymeti” ifadelerine yer verdi.

“TEMEL FELSEFE AYNI OLMALI”

Önemli olanın hangi sektör alanında çalışmak değil bireyin kişilik ve karakteri olduğunu söyleyen Doç. Dr. Yılmaz, “Sadece istemek olmuyor hakkını vermek, çalışmak lazım. Referanslar çok önemli. Ahlaki olan ve meşru yollardan yürüyün. Kamu, özel sektör veya akademi de yaptığınız kariyerlerin içeriği farklı olabilir ama ortak olan şey siz. Sizin kişiliğiniz ve karakteriniz. Kamu da ahlaklı olacaksınız, doğru işler yapacaksınız ki başarı gelsin, özelde de böyle. Sadece iş alanınız ve yaptığınız iş değişik ama temel felsefe aynı olmalı. Sizin ne yaptığınız önemli” diye konuştu.

“HOBİLER KARAKTERİ YANSITIR”

İş başvurularına giderken özgeçmişin okuyanı etkilemesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Yılmaz, “Karşı tarafın, okuyanın, hayır diyemeyeceği bir özgeçmişinizin olması lazım. Özgeçmişiniz boşsa kişisel bilgileriniz dışında bir şey yoksa ne yazacaksınız? Özgeçmişiniz doluysa referans alıyorsunuz, ‘Ben buradayım’ diyorsunuz. Etkili özgeçmişte kişisel bilgiler yer almalı, adres ve telefon. Fotoğrafa dikkat edin. E-posta adresine dikkat edin, mail adresi sizi çağrıştırmalı. Eğitim durumunuzu, katıldığınız kurslar ve sertifikaları ekleyin, belgeleriniz mutlaka imzalı olsun. İş deneyimleri ve stajlarınızı yazın. Beceri ve yetkinlikler; ehliyet, yabancı dil, kurs bunları yazın. Kullandığınız araç, gereç ve programları ekleyin. Hobiler genel olmamalı çünkü karakteri yansıtır. Gönüllülük çalışması ve STK faaliyetleri bunları özgeçmişinize yazarsanız çok faydalı olur kurumların tabela isimlerinden ziyade yaptıklarını yazın. Eğitimi ön plana çıkarın. Referanslar kısmına ekleyeceğiniz kişiler sizi yeterince tanıyan isimler olmalı. Kısaca özgeçmişlerin içi dolmalı” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Yılmaz, son olarak iş görüşmelerinde dikkat edilmesi gereken hususları sıraladı:

Eksiksiz bir özgeçmiş olmalı,

Başvurduğunuz firmayı iyi tanımalısınız.

Mülakata geç kalmayın,

Kılık kıyafete özen gösterin,

Girerken selam verin uygun yere oturun,

Beden dilinize dikkat edin göz teması, jest ve mimikler çok önemli,

Ölçü ve dengeyi gözetin,

Soruları sonuna kadar dinleyin,

Saygılı olun ve sözlerine dikkat edin,

Uygun ses tonu kullanın,

Öz cevaplar verin,

Kuruma katkı sağlayacağınızı anlatın veya hissettirin.