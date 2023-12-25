Hayatını Türkiye Cumhuriyeti’ne adadı”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün vefatının 50. yılında İsmet İnönü Anıtına çelenk sunularak bir basın açıklaması gerçekleştirildi. CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasına CHP il teşkilatı ve partililer katıldı.

İsmet İnönü’nün, Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn okulunu birincilik ile bitirerek orduya katıldığını belirten Yıldız, İnönü’nün, Osmanlı'nın gözde subaylarından biri olduğunu kaydetti.

“ÖNEMLİ BİR SUBAYDIR”

İsmet İnönü’nün, Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkasya’da ve Filistin'de emperyalizme karşı savaşmış önemli bir subay olduğunu söyleyen Yıldız,

“Atatürk’ün ve İnönü’nün partisi Cumhuriyet Halk Partimizin değerli üyeleri, kıymetli Malatyalılar bugün vefatının 50. yıl dönümünde Cumhuriyetimiz 2. Adamı Büyük Lider Sayın İsmet İnönü'yü anmak için memleketi Malatya’da onun anısına 1947 yılında tamamlanan heykelinin önünde anmak, hatırlatmak ve onunla gurur duyduğumuzu haykırmak için toplandık. Mustafa İsmet İnönü, kurtuluşundan kuruluşuna ve kurumsallaşmasına demokrasinin oluşmasına kadar hayatını Türkiye Cumhuriyeti devletine adamış bir vatan evladıdır. 1884 yılında doğmuş Mustafa İsmet, askeri ve mühendislik eğitimlerinin verildiği Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn okulunu birincilik ile bitirerek orduya katılmış Osmanlı'nın gözde subaylarından biri olmuştur. Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkasya’da ve Filistin'de emperyalizme karşı savaşmış önemli bir subaydır”

şeklinde konuştu.

“İLK GENELKURMAY BAŞKANIDIR”

İnönü’nün adına dünya diploması tarihine yazdırmış büyük bir diplomat olduğunu dile getiren Yıldız,

“Mustafa Kemal'in 19 Mayıs'ta Samsun'da başlattığı Kurtuluş Savaşımıza destek olmak için Anadolu'ya gelmiş 1920 yılında Millet Meclisi Ankara Hükümetinin Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekili olmuştur. Yani İsmet Paşa, devletimizin ilk Genelkurmay Başkanıdır. Kurtuluş Savaşımızda 1. ve 2. İnönü muharebelerinin muzaffer komutanıdır. Büyük taarruzun Batı Cephesi komutanıdır. Adını sadece ülkemiz tarihine değil dünya tarihine yazdırmış büyük bir asker, şanlı bir komutan, ordumuzun İsmet Paşasıdır. Mudanya Mütarekesi ardından Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tapu senedi olan Lozan Barış Antlaşması görüşmelerinde adını dünya diplomasi tarihine yazdırmış büyük bir diplomattır”

ifadelerine yer verdi.

“AZİZ HATIRASI ÖNÜNDE EĞİLİYORUZ”

Vefatının 50. yılında İsmet İnönü’yü saygıyla andıklarını belirten Yıldız,

“Cumhuriyet Halk Partimizin kurultayında kendisine verdiğimiz Milli Şef unvanı ile Partimizin 2. Genel Başkanı Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı ve 2. Cumhurbaşkanımız olan büyük asker, büyük diplomat, büyük siyaset ve devlet adamı, Milli Şefimiz, İsmet Paşa'mızı 50. ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyor, aziz hatırası önünde eğiliyoruz”

dedi.