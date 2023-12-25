Malatya'da 507 bin kişiye psikososyal destek verildi

Psikososyal destek kapsamında hane görüşmeleri, bireysel görüşmeler ve sosyal iyileştirme çalışmaları başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşları ile sahada faaliyetlere devam ettiklerini belirten Çeçen, “Konteyner Kent alanında kalan çocuklara yönelik hijyen, mahremiyet, toplumsal yaşam kuralları kapsamında eğitimler ve eğitimi pekiştirecek etkinlikler düzenlenmektedir” dedi.

91 PERSONEL ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR

İl Müdürü Ali Sait Çeçen, “İl geneli ve konteyner kent alanlarında yetişkinlere yönelik; kadına yönelik şiddetle mücadele, aile içi iletişim, bağımlılıkla mücadele, değerler eğitimi, ebeveyn yönelimi, erken yaşta ve zorla evlilikle mücadele, çocuk yetiştirmenin önemi, mahremiyet, çocuk ihmal ve istismarını önleyici tedbirler eğitimler düzenlenmektedir. İl Müdürlüğü olarak saha da 91 personelimizle çalışmalarımız aralıksız sürmektedir” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı