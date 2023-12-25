İsmet İnönü vefatının 50. yılında anıldı

Çelenk sunma programına Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Malatya İl Müftüsü Şahin Yıldırım, CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Kıbrıs Gazisi İbrahim Cengiz, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve 2. Ordu Bando Takımı eşliğinde İstiklal Marşının okunması ile başlayan çelenk sunma programında sırasıyla Malatya Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı tarafından İsmet İnönü Anıtı’na çelen sunuldu.

Anma programı katılımcıların İnönü Üniversitesi Rektörlük binasında bulunan İsmet İnönü Müzesini ziyaret etmeleri ve Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Atatürk’ün Dava Arkadaşı İsmet İnönü’ başlıklı konferans ile sona erdi.