Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün ne oldu? 24 Aralık 2023’te hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya’da bugün ne oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

“BİRİ CAN DİYORDU, BİR CENAZE DİYORDU”

Asrın Felaketi Malatya’yı yerle bir ederken geride ise asla unutulmayacak acılar bıraktı. O gün neler yaşadıklarını anlatan Arife Alak, engelli oğlu ile yaşadıkları sorunları anlatırken duygulandı, bazen aç bazen susuz kaldıklarını belirtti. Depremzede Aysun Karagöz ise, hamile bir kadının enkaz altında kalıp hayatını kaybettiğine şahitlik ettiğini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18507605/6-subati-anlattilar-gozyaslarina-hakim-olamadilar-biri-can-diyordu-bir-cenaze-diyordu

“ŞEHİT OLURSAM” DİYEREK VİDEO ÇEKTİ BU GÖRÜNTÜLER YÜREK YAKTI

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Elazığlı Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan’ın şehit olmadan önce komutanına gönderdiği görüntü duygulandırdı. Görüntüde, şehit Aslan’ın “Komutanım şehit olursam bu videom sizde kalsın, saygılar” ifadeleri yer aldı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18504311/sehit-olursam-diyerek-video-cekti-bu-goruntuler-yurek-yakti

ÇÖŞNÜK FAYI İŞTE BÖYLE GÖRÜNÜYOR

Son zamanlarda sık sık gündeme gelen Malatya Çöşnük Fayı, özellikle İnönü Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Jeoloji Profesörü Mehmet Önal’ın yaklaşık 20 yıldan beridir merceği altında. Prof. Dr. Önal, o faya ilişkin bazı fotoğraflar ile bilgileri kamuoyuna paylaştı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18504666/cosnuk-fayi-iste-boyle-gorunuyor

MALATYA’DA DUYGULANDIRAN ANMA

Malatya’da bugün oynanan bir futbol maçı öncesinde hakemler, futbolcular, taraftarlar ve polisler şehitlerimiz için tek yürek olup saygı duruşunda bulundu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18506189/hakemler-futbolcular-taraftarlar-polisler-tek-yurek-oldu-malatyada-duygulandiran-anma

MALATYA’DA İKAMET EDİYORDU ŞEHİDİ BİNLER UĞURLADI

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar son yolculuğuna uğurlandı. Köy mezarlığına kortej eşliğinde getirilen şehidin tabutu başında askerler nöbet tutarken, binler cenaze törenine katıldı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18507337/malatyada-ikamet-ediyordu-sehidi-binler-ugurladi-askerler-nobet-tuttu

ŞEHİTLERİMİZİN İNTİKAMI ALINIYOR

Irak'ın kuzeyinden peş peşe gelen acı haberler, şehitlerin baba ocağına ateş düşürdü. Malatya’ya gelen 2 şehit haberi de yürekleri dağladı. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada şehitlerin intikamının alındığı belirtildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18507969/sehitlerimizin-intikami-aliniyor-30-terorist-etkisiz-hale-getirildi

MALATYA’DA FECİ OLAY! KAMYONET YAYALARIN ARASINA DALDI

Malatya’da feci bir kaza meydana geldi. Hafif ticari araçla çarpışan kamyonet yol kenarında yürüyenlerin arasına daldı: 1 ölü, 1 yaralı…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18508624/malatyada-feci-olay-kamyonet-yayalarin-arasina-daldi

“PENÇE KİLİT” ŞEHİTLERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Harekatı Bölgesi’nde yürekler yandı. Geçtiğimiz gün 6 şehit haberiyle sarsılan Türkiye, dün 6 şehit haberiyle daha kahroldu. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada şehitlerin intikamının alındığı belirtildi. Şehitlerimiz ise bugün son yolculuklarına uğurlandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18509005/pence-kilit-sehitleri-son-yolculuguna-ugurlandi