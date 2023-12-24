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Ağbaba’dan İsmet İnönü mesajı

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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün vefatının 50’nci yıl dönümü için bir mesaj paylaştı.
Ağbaba’dan İsmet İnönü mesajı mask
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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün vefatının 50’nci yıl dönümü için bir mesaj paylaştı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün vefatının 50’nci yıl dönümü için bir mesaj paylaşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba,

“Hemşehrisi olmakla gurur duyuyorum”

dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, mesajında şunları aktardı:

“Bir memlekette namuslu insanlar da en az namussuzlar kadar cesur olmadıkça, o memleket için kurtuluş yoktur’ sözüyle daima aramızda olan, ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın kazanılmasında, lâik, demokratik ve çağdaş Cumhuriyetin kurulmasında unutulmayacak izleri bulunan, hemşehrisi olmakla her zaman gurur duyduğum, seçkin devlet ve siyaset adamı, İsmet İnönü’yü aramızdan ayrılışının 50. yıl dönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyorum.” 
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24 Ara 2023 - 23:30 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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