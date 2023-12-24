Ağbaba’dan İsmet İnönü mesajı

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün vefatının 50’nci yıl dönümü için bir mesaj paylaştı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün vefatının 50’nci yıl dönümü için bir mesaj paylaşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba,
“Hemşehrisi olmakla gurur duyuyorum”
dedi.
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, mesajında şunları aktardı:
“Bir memlekette namuslu insanlar da en az namussuzlar kadar cesur olmadıkça, o memleket için kurtuluş yoktur’ sözüyle daima aramızda olan, ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın kazanılmasında, lâik, demokratik ve çağdaş Cumhuriyetin kurulmasında unutulmayacak izleri bulunan, hemşehrisi olmakla her zaman gurur duyduğum, seçkin devlet ve siyaset adamı, İsmet İnönü’yü aramızdan ayrılışının 50. yıl dönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyorum.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.