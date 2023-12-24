Karda mahsur kalan 18 araç 5 saat sonra kurtarıldı

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle yolda mahsur kalan 18 araç, 5 saat süren çalışma sonucunda kurtarıldı.

Muş-Kulp karayolunun 40. kilometresinde araçlar, kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Muş Karayolları 113. Şube Şefliği ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 saat bölgede mahsur kalan 18 araç ve araçlarda bulunan vatandaşlar, ekipler tarafından kurtarıldı. Kar ve fırtınanın etkili olduğu Muş-Kulp karayolu trafiğe kapatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı