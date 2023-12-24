“Pençe Kilit” şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Harekatı Bölgesi’nde yürekler yandı. Geçtiğimiz gün 6 şehit haberiyle sarsılan Türkiye, dün 6 şehit haberiyle daha kahroldu. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada şehitlerin intikamının alındığı belirtildi. Şehitlerimiz ise bugün son yolculuklarına uğurlandı.

ŞEHİDİN TABUTUNU AĞABEYİ VE DİĞER YAKINLARI TOP ARABASINA KADAR TAŞIDI

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz için memleketi Kırıkkale'de cenaze töreni düzenlendi. Namaz sonrası ağabeyi ve diğer yakınları, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu omuzlayıp top arabasına kadar taşıdı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle Mehmetçikler arasında çıkan çatışmada, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz şehit oldu. 23 yaşındaki şehit Yılmaz'ın naaşı, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye gönderildi. Şehidin naaşı, dualar eşliğinde törenin yapılacağı merkez Nur Camii'ne getirildi. Şehidin ailesi cenazede taziyeleri kabul etti. Annesi Meryem (42), babası Ramazan (50), ağabeyi Mehmet Faruk (26), kız kardeşi Feyzan Yılmaz (17) şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından kıldırılan namazın ardından ağabey Mehmet Faruk ve diğer aile bireyleri, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu omuzlayıp top arabasına kadar taşıdı. Bekar olduğu öğrenilen şehit Yılmaz, gözyaşları arasında dualarla Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verildi.



“SELAHATTİN DEMİRTAŞ VE OSMAN KAVALA'YA ÖZGÜRLÜK İSTEYENLERE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”

Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan (22) şehit düştü. Şehidin naaşı Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından Elazığ’a getirilerek baba evinden helallik alındı. Daha sonra Aslan’ın naaşı tören için İmam-ı Azam Camisi’ne getirildi. İl Müftüsü İrfan Üstündağ’ın cenaze namazını kıldırmasının ardından meslektaşları tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı, top aracına konuldu. Askeri geçidin ardından Garnizon Şehitliği’ne götürülen Aslan, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin babası Mehmet Aslan, cenaze namazının kılınmasının hemen sonrasında mikrofonu alarak,

"Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum"

dedi.



PİYADE UZMAN ÇAVUŞ AHMET ARSLAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin sızma girişimi sırasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından Kayseri'den karayoluyla memleketi Sorgun'a naaşı getirilen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan için Belediye Meydanı'nda ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin yakınları gözyaşı döktü.



MARDİN, ŞEHİDİNİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar, Şırnak'taki törenin ardından askeri uçakla Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na getirildi. Mardin'de Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar için tören düzenlendi. Şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Kızıltepe ilçesi Arıklı Mahallesine bağlı Boyunlu mezrası mezarlığına götürüldü. Şehit Dündar için ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Köy mezarlığına kortej eşliğinde getirilen şehidin tabutu başında askerler nöbet tuttu. Şehidin ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Dündar, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehidin eşinin, tabuta son bakışı ise yürekleri yaktı.



“OĞLUM HAKKIM SANA HELALDİR”

Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarının düzenlendiği hain saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem, Gaziantep'te ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit oğlunun tabutuna sarılan baba Mehmet İyem, "Oğlum sana bütün haklarım helaldir" dedi. Kardeşi ise ağabeyini asker selamıyla uğurladı.

ANNESİ 2 YIL ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu duyurdu. Çatışmada şehit olan 6 askerden Ağrı nüfusuna kayıtlı ve Manisa'da ikamet eden Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın (22) Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınmak üzere önce baba evine, daha sonra cenaze namazının kılınacağı Saruhan Bey Camii'ne getirildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in de hazır bulunduğu cenaze törenine Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede baba İkram Budak ayakta durmakta zorlanırken, şehidin yakınları gözyaşı döktü. Akşam namazının ardından Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehit Budak'ın naaşı, Mehmetçiklerin omuzlarında cenaze aracına konuldu. Garnizon Şehitliği'ne defnedilen Enis Budak'ın bekar ve 8 kardeş olduğu, annesi İkram Budak'ın da 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.