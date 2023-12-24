Fendoğlu: “Öfkemiz acımız kadar büyüktür”

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, şehit askerler için baş sağlığında bulunarak,
“Öfkemiz acımız kadar büyüktür. Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevimizdir. Bu coğrafyada var olacak isek devlet terörle mücadele eder, müzakere etmez. Allah kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin”
dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM Genel Kurulunda 2024 yılı bütçe görüşmelerinde MHP Grubu adına konuşma yaptı. Şehit askerler için baş sağlığında bulunarak konuşmasına başlayan Fendoğlu,
“Irak'ın kuzeyinde emperyalistlere taşeronluk yapan bölücü hain PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Öfkemiz acımız kadar büyüktür. Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevimizdir. Bu coğrafyada var olacak isek devlet terörle mücadele eder, müzakere etmez. Allah kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin”
diye konuştu.
“ANADOLU HER ŞEYİN ŞAHİDİDİR”
MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu şöyle devam eti,
“Doğdukları topraklara namertlik yapan, bu vatanın suyuna, ekmeğine nankörlük eden, millete tepeden bakan, takiyeden geçinip istismardan nemalanan dar bir kadro her devirde milletimizin başına bela kesilmiştir. Elit bir kesim, yediği önünde yemediği ardında kaymak bir tabaka kerpiçli ve sıvasız evlerden çıkıp hilal gibi parlayan kahraman millet evlatlarını hafife almışlar, Anadolu'nun basiret ve bereketini yok saymışlardır. Tutsak bir ülke olması dayatılmış ya da bölünüp parçalanarak içinden yeni yeni devletçilerin çıkması kurgulanmıştır. İki seçenekli imha planı bizzat Türk milleti tarafından millî uyanış ve kenetlenme sayesinde hamdolsun yerle yeksan edilmiştir. Anadolu her şeyin şahididir, Türk milleti hadiselerin, hayatın olağan akışının bizzat içindedir. Milliyetçi, ülkücü hareketle Anadolu'nun havasını teneffüs etmek, insanımızın derdini dinleyip derman olmak el birliği, güç birliği, hedef birliği, gelecek birliği sağlamak üzere vatanın tüm sathındadır. Bugünkü ülkümüz tam anlamıyla millîdir. Tehlikeler nereden gelirse gelsin, ne kadar büyük olursa olsun tek çare, tek ilacı Türk milleti ve ferasetidir”
ifadelerini kullandı.
“TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ UNUTMAZ”
MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu konuşmasının son bölümünü şu şekilde tamamladı:
“Devlet bazen ölü taklidi yapar, zannedersin ki devlet yok, çöktü; şımardıkça şımarırlar, şımardıkça şımarırlar, şımardıkça şımarırlar; sonra üzerine birden bir ağırlık çöker, bakarsınız sonrası yok, yok. Türkiye Cumhuriyeti devleti unutmaz, unutturmaz, ihanet edeni de kendisine vatan aşkıyla hizmet edeni de unutmaz. Türkiye Cumhuriyeti devleti mazluma Yunus olmasını da zalime Yavuz olmasını da iyi bilir. Kimlerin menfaati olmadan dimdik yanında olduğunu, kimlerin o yola kefenle çıkarak yürüdüğünü, kimlerin sırtından vurmayacağının bilincindedir. Bu bilinçle bizi bölünmekten ve parçalanmaktan koruyacak olan da devlet ebet müddettir ki Türk milletinin üst kimliğidir. İnanıyorum ki Vatan; ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan./Vatan; büyük ve müebbet bir ülkedir Türklere Turan.”
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.