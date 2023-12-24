24 Ara 2023 - 21:31 - Gündem

Fendoğlu: “Öfkemiz acımız kadar büyüktür”

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, şehit askerler için baş sağlığında bulunarak, “Öfkemiz acımız kadar büyüktür. Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevimizdir. Bu coğrafyada var olacak isek devlet terörle mücadele eder, müzakere etmez. Allah kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin” dedi.