Malatya’da termosifon patladı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde evde termosifonun patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Pehlivan Ömer Sokak'ta ikamet eden S.Ö.’ nün (40) kullandığı termosifon bilinmeyen bir nedenle aniden patladı. Patlama sonucu S.Ö. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Yüzünde yanıklar oluşan S.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.