Şehit cenazesinde Özel'e tepki

Manisa’da şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak’ın cenazesinde bir grup, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e “Özgür dışarı” sloganları atarak tepki gösterdi.
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak’ın (22) Manisa’daki cenazesine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki gösterildi.
Bir grup, “Özgür dışarı” sloganları atarak Özel’e tepkisini dile getirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.