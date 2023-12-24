- Siyaset

Şehit cenazesinde Özel'e tepki

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Manisa’da şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak’ın cenazesinde bir grup, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e “Özgür dışarı” sloganları atarak tepki gösterdi.
Şehit cenazesinde Özel'e tepki mask
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Manisa’da şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak’ın cenazesinde bir grup, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e “Özgür dışarı” sloganları atarak tepki gösterdi.

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak’ın (22) Manisa’daki cenazesine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki gösterildi.

Bir grup, “Özgür dışarı” sloganları atarak Özel’e tepkisini dile getirdi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Manisa, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, Özgür Özel, Irak, tepki

24 Ara 2023 - 21:11 - Siyaset

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