Malatya’da feci olay! Kamyonet yayaların arasına daldı

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Malatya’da feci bir kaza meydana geldi. Hafif ticari araçla çarpışan kamyonet yol kenarında yürüyenlerin arasına daldı: 1 ölü, 1 yaralı…

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Elmasuyu mevkiinde hafif ticari araçla çarpışan kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarında yürüyenlerin arasına daldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 17.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Elmayusu Caddesi Mahmut Kutan Sokak'ta meydana geldi. Y.K. idaresindeki 70 FC 210 plakalı hafif ticari araç ile M.D. yönetimindeki 44 HU 445 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan kamyonet, yol kenarında yürüyen yayaların arasına daldı. Kazada Dursun Kantiya (67) olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken M.D. hastaneye, hayatını kaybeden Dursun Kantiya’nın cenazesi ise olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.