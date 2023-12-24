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Kaldığı rezidansta ölü bulundu

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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde rezidansta kalan 62 yaşındaki adam odasında ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Seyyid Burhanettin Bulvarı üzerinde bulunan bir rezidansta kalan 62 yaşındaki Abdullah K.’nin hareketsiz şekilde yattığını gören çalışanlar durumu yetkililere bildirdi.
Kaldığı rezidansta ölü bulundu mask
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde rezidansta kalan 62 yaşındaki adam odasında ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Seyyid Burhanettin Bulvarı üzerinde bulunan bir rezidansta kalan 62 yaşındaki Abdullah K.’nin hareketsiz şekilde yattığını gören çalışanlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Abdullah K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Abdullah K.’nın cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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24 Ara 2023 - 20:23 - Asayiş

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