Psikiyatri hastası elindeki bıçakla korku saldı

Adıyaman’da, eline aldığı bıçakla kendine zarar vermeye çalışan psikiyatri hastasına polis camdan girerek müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Şehirlerarası Otogar yakınlarında bulunan K-6 konteyner kentte bir kadının konteyner içerisinde elindeki bıçakla kendine zarar verdiği ihbarını alması üzerine harekete geçti. 112 Acil Sağlık ekiplerinin de sevk edildiği olay yerine gelen polis ekipleri A.B’ye elindeki bıçağı bırakmasını ve kapıyı açmasını istedi. Polis ekiplerinin ikazlarını dikkate almayan kadın için polis ekipleri konteynerin camından içeriye atladı. Elindeki bıçak alınan kadın, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan müdahale edildi. Herhangi bir yaralanması bulunmayan kadın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı