Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçına hazır

Çaykur Rizespor deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yaptığı bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Trendyol Süper Ligin 18. haftasında Çaykur Rizespor, yarın saat 17.00’de Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde antrenman ısınma koşu ve beşe iki pas çalışmasıyla başladı. İkinci bölüm ise tam saha ve dar alanda çift kale taktik maçla tamamlandı.
Tedavisi devam eden Attila Mocsi antrenmana katılmadı.
Çaykur Rizespor'da Benhur Keser, Jonjo Shelvey, Dal Varesanovic, Attila Mocsi ve Altin Zeqiri 3 sarı kartla sınırda bulunuyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.