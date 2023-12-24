23 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'da hakkında 23 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Samsun'da yargılandığı davada uyuşturucu madde ticareti , uyuşturucu kullanmak, hırsızlık ve görevli memura mukavemet suçlarından toplam 23 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası bulunan İ.E. hakkında 21.12.2023 tarihinde hapis cezasının kesinleşmesi ve aranma kararının çıkması üzerine polis yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu İlkadım Liman Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde bir ikametinde yakalanan İ.E., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. İ.E. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı