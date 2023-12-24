Kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 1 ölü, 6 yaralı

Kars-Digor-Iğdır karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Kaza, Kars-Digor-Iğdır karayolu üzerindeki 2286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde meydana geldi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Hanlar Geçidi'nde kayganlaşan yol zincirleme kazaya neden oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan 3 kişiyi itfaiye ekipleri bulundukları yerden çıkarttı. Kazada ağır yaralanan 1 kişi hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybetti, 6 yaralı ise hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.