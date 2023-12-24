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İki yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı

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Ağrı'da iki yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza, Ağrı-Doğubayazıt karayolunda meydana geldi. Ö.E. yönetimindeki 61 S 1666 plakalı yolcu otobüsü, Doğubayazıt ilçesinden Ağrı merkeze seyir halindeyken Diyadin sapağına 5 kilometre kala kontrolden çıkarak devrildi.
İki yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı mask
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Ağrı'da iki yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, Ağrı-Doğubayazıt karayolunda meydana geldi. Ö.E. yönetimindeki 61 S 1666 plakalı yolcu otobüsü, Doğubayazıt ilçesinden Ağrı merkeze seyir halindeyken Diyadin sapağına 5 kilometre kala kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otobüs sürücüsü Ö.E. ile yolculardan U.B., B.G., F.E., İ.Y. ve O.Ş. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Diyadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde de bir yolcu otobüsü tipi ve fırtına nedeniyle devrildi. Kazada hafif yaralıların olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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24 Ara 2023 - 19:27 - Asayiş

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