İki yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı

Ağrı'da iki yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, Ağrı-Doğubayazıt karayolunda meydana geldi. Ö.E. yönetimindeki 61 S 1666 plakalı yolcu otobüsü, Doğubayazıt ilçesinden Ağrı merkeze seyir halindeyken Diyadin sapağına 5 kilometre kala kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otobüs sürücüsü Ö.E. ile yolculardan U.B., B.G., F.E., İ.Y. ve O.Ş. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Diyadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde de bir yolcu otobüsü tipi ve fırtına nedeniyle devrildi. Kazada hafif yaralıların olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.