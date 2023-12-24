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Çalıştığı inşaatta başına kereste düştü

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çalıştığı inşaatta başına kereste düşen inşaat işçisi ağır yaralandı. Olay, saat 17.00 sıralarında Mazıdağı ilçesi Merkez Kayalar Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi.

Çalıştığı inşaatta başına kereste düştü mask
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çalıştığı inşaatta başına kereste düşen inşaat işçisi ağır yaralandı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Mazıdağı ilçesi Merkez Kayalar Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan 17 yaşındaki R.Y.'nin başına 5. kattan kereste düştü. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan R.Y., Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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24 Ara 2023 - 19:21 - Asayiş

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