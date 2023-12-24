Çalıştığı inşaatta başına kereste düştü

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çalıştığı inşaatta başına kereste düşen inşaat işçisi ağır yaralandı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Mazıdağı ilçesi Merkez Kayalar Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan 17 yaşındaki R.Y.'nin başına 5. kattan kereste düştü. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan R.Y., Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.