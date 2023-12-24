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Milletvekili Ölmeztoprak’tan başsağlığı mesajı

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımlayan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, “Şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve aziz milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum” dedi.
Milletvekili Ölmeztoprak’tan başsağlığı mesajı mask
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımlayan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak,

“Şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve aziz milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum”

dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için yayımladığı başsağlığı mesajında,

“Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet, makamları âli olsun"

ifadelerini kullandı.

Operasyonlar kapsamında kahramanca mücadele ederken yaralanan Mehmetçiklere de acil şifalar dileyen Milletvekili Ölmeztoprak,

"Terörle mücadelemiz bu topraklardaki son terörist bertaraf edilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Necip milletimizin, Türkiye'mizin başı sağ olsun”

diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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24 Ara 2023 - 19:09 Malatya- Siyaset

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