24 Ara 2023 - 19:09 - Siyaset

Milletvekili Ölmeztoprak’tan başsağlığı mesajı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımlayan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, “Şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve aziz milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum” dedi.