Milletvekili Ölmeztoprak’tan başsağlığı mesajı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımlayan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak,
“Şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve aziz milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum”
dedi.
AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için yayımladığı başsağlığı mesajında,
“Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet, makamları âli olsun"
ifadelerini kullandı.
Operasyonlar kapsamında kahramanca mücadele ederken yaralanan Mehmetçiklere de acil şifalar dileyen Milletvekili Ölmeztoprak,
"Terörle mücadelemiz bu topraklardaki son terörist bertaraf edilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Necip milletimizin, Türkiye'mizin başı sağ olsun”
diye konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.