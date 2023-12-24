Şehitlerimizin intikamı alınıyor 30 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinden peş peşe gelen acı haberler, şehitlerin baba ocağına ateş düşürdü. Malatya’ya gelen 2 şehit haberi de yürekleri dağladı. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada şehitlerin intikamının alındığı belirtildi.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Harekatı Bölgesi’nde yürekler yandı. Geçtiğimiz gün 6 şehit haberiyle sarsılan Türkiye, dün 6 şehit haberiyle daha kahroldu. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada şehitlerin intikamının alındığı belirtildi.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ VE MEMLEKETLERİ

Piyade Teğmen Ramazan Günay Afyonkarahisarlıydı.

Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan Denizliliydi.

Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı Gümüşhaneliydi.

Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu Sinopluydu.

Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca Tokatlıydı.

Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın Bingöllüydü ancak Malatya’da ikamet ediyordu.

Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan Yozgatlıydı.

Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan Elazığlıydı.

Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak Manisalıydı.

Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz Çorumluydu.

Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem Şanlıurfalıydı.

Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar Mardinliydi ancak Malatya’da ikamet ediyordu.

MALATYA ŞEHİDİ GEÇEN YIL GÖREVE BAŞLAMIŞTI

Irak’ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın şehadet haberi Malatya'daki aileye ulaştı. Anne ve babası umrede olduğu öğrenilen şehidin baba ocağı Türk Bayrakları ile donatıldı.

Irak'ın kuzeyindeki üsse PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen 3 askerden İlçe Kaymakamı Erkan Savar, Alacakapı Mahallesi’nde bulunan aileye acı haberi ulaştırırken şehidin anne ve babasının Umre için Mekke'de oldukları öğrenildi. Geçtiğimiz yıl göreve başladığı belirtilen şehidin bir kardeşinin de TSK'da görevli olduğu öğrenildi. Aslen Bingöl'ün Karlıova ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehidin cenazesi ise Malatya'nın Battalgazi ilçesinde defnedilecek.

Pençe-Kilit bölgesinde dün üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar’ın (25) cenazesi, Mardin’e götürüldü. Dündar Malatya’da ikamet ediyordu.

ŞEHİTLERİMİZİN İNTİKAMI ALINIYOR

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan askerlerimizi ziyaretinin ardından beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçti. Askerî törenle karşılanan Bakan Yaşar Güler, inceleme ve denetlemelerde bulundu. Daha sonra Bakan Yaşar Güler başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, operasyonlara ilişkin talimatlar verdi. Bakan Yaşar Güler, Pençe-Kilit bölgesindeki saldırılar sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısının 30’a yükseldiğini açıkladı.