6 Şubat’ı anlattılar, gözyaşlarına hâkim olamadılar “Biri can diyordu, bir cenaze diyordu”

Asrın Felaketi Malatya’yı yerle bir ederken geride ise asla unutulmayacak acılar bıraktı. O gün neler yaşadıklarını anlatan Arife Alak, engelli oğlu ile yaşadıkları sorunları anlatırken duygulandı, bazen aç bazen susuz kaldıklarını belirtti. Depremzede Aysun Karagöz ise, hamile bir kadının enkaz altında kalıp hayatını kaybettiğine şahitlik ettiğini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Asrın felaketi olarak nitelendiren ve Malatya’yı da vuran 6 Şubat depremlerinin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen acılar hala taze ve hafızalarda kalmaya devam ediyor. Depremden etkilenen herkesin farklı hikâyesi var ama ortak noktaları deprem. İşte o acı günlerden acı hikâyeler.

Yaşanan felaketin boyutu o kadar geniş ve etkileyici, her yaşanan hikâyede farklı izler bırakıyor. 50 yaşındaki Arife Alak, depremi engelli oğluyla birlikte yakalanıyor. Alak, deprem günü oğlunu ne zorluklarla aşağı indirdiğini ve o zorlu süreci BUSABAH Medya’ya anlattı. Diğer yandan bir hamile kadının nasıl kolonun altında kalarak ezildiğine şahit olan Aysun Karagöz, gözyaşlarına hâkim olamadı. İşte o hikâyelerin ayrıntıları haberimizde.

“DEPREM OLDUKTAN SONRA ÇOK REZİLLİK ÇEKTİK”

Deprem anında neler yaşadığına değinen 50 yaşındaki Arife Alak,

“50 yaşındayım. İki oğlum var. Eşimden ayrıyım ve çocuklarımla beraber yaşıyoruz. Deprem olduktan sonra çok rezillik çektik, sefillik çektik. Kar yağmur hiç durmadı, çok zor durumdaydık. Engeli oğlum vardı, deprem olmaya başlayınca çok korktu, çok ağladı”

ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK OĞLUM NE YAPTIYSA KAPIYI AÇAMADIK”

Köpeğin sesiyle deprem uyandıklarını söyleyen Alak,

“Gece deprem olmaya başlayınca köpek bizi kaldırdı. Kapımızın önünde küçük yavru bir köpek vardı. Önce öyle hafif sallanmaya başladı, daha sonra köpek havladı. Dedim kalkın çocuklar deprem oluyor. Büyük oğlum ne yaptıysa kapıyı açamadık. Mehmet de o anda çığlık attı, zaten yatağın içindeydi. Zor bela dışarı çıktık”

şeklinde konuştu.

“İNSAN YÜKÜ ÇOK AĞIR”

Engelli oğlunun deprem korkusuyla ayağa kalmadığını belirten Alak,

“Mehmet’i büyük oğlumla beraber zorla çıkarttık. İnsan yükü çok ağır. Depremin korkusuyla yatağından kalkamadı. Büyük oğlum, Mehmet’i sırtına aldı, öyle dışarı çıktık. Saat 7’ye kadar dışarıda kaldık. Daha sonra bir akrabanın yanına gittik. Zaten gittiğimiz yer bir iş yeriydi. Bu iş yerinde sekiz gün kaldık. Daha sonra Pütürge’ye köye gittik”

sözlerini ekledi.

“İLK HAFTA NE SU NE DE EKMEK BULAMADIK”

Ne ekmek ne de su bulamadıklarını kaydeden Alak,

“Pütürge’de bir sürü kar vardı. Orada da çok çile çektik. Ne odun vardı, ne yiyecek vardı, hiçbir şey yoktu. Çok mağdur kaldık. Yardım eden kimse yoktu, kimseye de ulaşamıyorduk. Para vardı ama işe yaramıyordu. Ne bakkal vardı ne market vardı. Hiçbir şey yoktu. Para da işe yaramıyordu. İki ay çok sıkıntı çektik. İlk hafta ne su ne de ekmek bulamadık. Herkes kendi canının derdindeydi. Biri can diyordu, bir cenaze diyordu, biri mala diyordu. Kimse kimseye bakmıyordu”

açıklamalarında bulundu.

DEPREMİN BİR BAŞKA HİKÂYESİ…

Depremzede Aysun Karagöz ise, hamile bir kadının enkazın altında kalma hikâyesini şöyle anlattı:

“Daha ilk depremlerde Çavuşoğu’nda bir bina yıkıldı. Sekiz aylık hamile bir anne, çocuk, baba, anneanne ve dede enkazın altında kaldı. Anne hariç hepsini kurtardılar. Annenin üstüne kolon geliyor ve altında eziliyor, kurtaramıyorlar. Diğerlerini vatandaşların yardımıyla çıkarttılar. Enkazdan sağ çıkarılan küçük kız çocuğu babaanneyi kabul etmiyor, istemiyor. Teyzeyle anneannenin yanında kalmak istiyor. Rabb'im herkesin yardımcısı olsun. Çavuşoğlu’nda sağlam hiçbir yer kalmadı, çok kişi hayatını kaybetti. Allah bir daha göstermesin, kimsenin başına vermesin”

dedi.

“BİR BAKTIM Kİ DEPREM OLMAYA BAŞLADI”

Deprem esnasında neler yaşadıklarına da değinen Karagöz,

“Deprem olunca biz çok korktuk. O günü üç ayların başlangıcıydı. Eşim dedi ki, sabah sahura kalkalım oruç tutalım. O gece de bir kar yağıyor bir kar yağıyordu nasıl. Sahura kalktığımızda eşim pencereden dışarıya bakıyordu. Bir baktım ki deprem olmaya başladı. Çocuklara seslendim, onlar da kalktılar. Apar topar aşağı indik. Bina nasıl sallanıyordu. Allah kimsenin başına vermesin”

diye ekledi.

“BURADA KALMIŞ OLSAYDIK BELKİ BİZDE HAYATTA OLAMAZDIK”

Karagöz,

“Biz normalde Tandoğan Mahallesi’nde kalıyorduk. Kışın evimiz ısınmadığı için oğlumun yanına gittik. Orada kalıyorduk. Daha ilk depremde buradaki evimiz yıkıldı. Burada kalmış olsaydık belki bizde hayatta olamazdık. Allah kimsenin başına vermesin”

sözlerini kullandı.

(Depremzede vatandaşlar fotoğraflarının paylaşılmasını istemediği için, görüntü eklenemedi)