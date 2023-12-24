Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
“97 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Asıya Taş’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Pamukçu Sokak, No: 9, Yeşilyurt.
75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatima Çakır’ın taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Okul Sokak, Battalgazi.
86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fecire Emre’nin taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, Serkan Sokak, No: 10, Yeşilyurt.
55 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Kadir Ulutaş’ın taziye adresi: Yavuzselim Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, No: 15, Yeşilyurt.
69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yaşar Doğan’ın taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Şehit Metin Selçuk Sokak, Yeşilyurt.
72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bedriye Kokula’nın taziye adresi: Bulgurlu Mahallesi, Konteyner Kent, Battalgazi.
76 yaşında vefat eden ve Yağmurlu Mahallesi Mezarlığına defnedilen Döne Demir’in taziye adresi: Yağmurlu Mahallesi, Akçadağ.
56 yaşında vefat eden ve Adıyaman Mezarlığına defnedilen Mahmut Oduncu’nun taziye adresi: Cami Mahallesi, Çelikhan, Adıyaman.
60 yaşında vefat eden ve Eymir Mahallesi Mezarlığına defnedilen Zeynep Sayın’ın taziye adresi: Eymir Mahallesi, Arguvan.
87 yaşında vefat eden ve Elmasuyu Mahallesi Mezarlığına defnedilen Abdullah Kiycak’ın taziye adresi: Elmasuyu Mahallesi, Battalgazi.
74 yaşında vefat eden ve Adıyaman Mezarlığına defnedilen Mehmet Bakırcı’nın taziye adresi: Yağızatlı Mahallesi, Çelikhan, Adıyaman.”
Malatya’da bugün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.