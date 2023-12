Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

“97 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Asıya Taş’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Pamukçu Sokak, No: 9, Yeşilyurt.

75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatima Çakır’ın taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Okul Sokak, Battalgazi.

86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fecire Emre’nin taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, Serkan Sokak, No: 10, Yeşilyurt.

55 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Kadir Ulutaş’ın taziye adresi: Yavuzselim Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, No: 15, Yeşilyurt.

69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yaşar Doğan’ın taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Şehit Metin Selçuk Sokak, Yeşilyurt.

72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bedriye Kokula’nın taziye adresi: Bulgurlu Mahallesi, Konteyner Kent, Battalgazi.

76 yaşında vefat eden ve Yağmurlu Mahallesi Mezarlığına defnedilen Döne Demir’in taziye adresi: Yağmurlu Mahallesi, Akçadağ.

56 yaşında vefat eden ve Adıyaman Mezarlığına defnedilen Mahmut Oduncu’nun taziye adresi: Cami Mahallesi, Çelikhan, Adıyaman.

60 yaşında vefat eden ve Eymir Mahallesi Mezarlığına defnedilen Zeynep Sayın’ın taziye adresi: Eymir Mahallesi, Arguvan.

87 yaşında vefat eden ve Elmasuyu Mahallesi Mezarlığına defnedilen Abdullah Kiycak’ın taziye adresi: Elmasuyu Mahallesi, Battalgazi.

74 yaşında vefat eden ve Adıyaman Mezarlığına defnedilen Mehmet Bakırcı’nın taziye adresi: Yağızatlı Mahallesi, Çelikhan, Adıyaman.”