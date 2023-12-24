Niğde’de 45 yaşındaki bir kişi boş arazide ölü bulundu.
Olay, merkeze bağlı Bahçeli Kasabasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bahçeli Barajı'na yakın boş arazide yerde hareketsiz yatan Soner T.'yi görenler durumu yetkililere bildirdi. Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Soner T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Soner T.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.