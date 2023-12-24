Hakemler, futbolcular, taraftarlar, polisler tek yürek oldu Malatya’da duygulandıran anma

Malatya’da bugün oynanan bir futbol maçı öncesinde hakemler, futbolcular, taraftarlar ve polisler şehitlerimiz için tek yürek olup saygı duruşunda bulundu.
Irak'ın kuzeyinden peş peşe gelen acı haberler, şehitlerin baba ocağına ateş düşürdü. Malatya’ya gelen 2 şehit haberi de yürekleri dağladı. Tüm Türkiye’de teröre lanet okunurken, her kesimden insan şehitlerimiz için tek yürek oldu.
YEŞİLTEPE’DE DUYGU DOLU ANLAR
Bu bağlamda Malatya’da Yeşiltepe’de bulunan sahada bugün duygu dolu bir anma gerçekleşti. TFF Bölgesel Amatör Ligi Malatyaspor-Dersimspor karşılaşması öncesinde hakemler, futbolcular, taraftarlar ve polisler bir oldu, şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Şehitlerimiz için yapılan saygı duruşu esnasında herkesin duygulandığı görüldü. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.