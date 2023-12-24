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Hakemler, futbolcular, taraftarlar, polisler tek yürek oldu Malatya’da duygulandıran anma

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Malatya’da bugün oynanan bir futbol maçı öncesinde hakemler, futbolcular, taraftarlar ve polisler şehitlerimiz için tek yürek olup saygı duruşunda bulundu.
Hakemler, futbolcular, taraftarlar, polisler tek yürek oldu Malatya’da duygulandıran anma mask
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Malatya’da bugün oynanan bir futbol maçı öncesinde hakemler, futbolcular, taraftarlar ve polisler şehitlerimiz için tek yürek olup saygı duruşunda bulundu.

Irak'ın kuzeyinden peş peşe gelen acı haberler, şehitlerin baba ocağına ateş düşürdü. Malatya’ya gelen 2 şehit haberi de yürekleri dağladı. Tüm Türkiye’de teröre lanet okunurken, her kesimden insan şehitlerimiz için tek yürek oldu.

YEŞİLTEPE’DE DUYGU DOLU ANLAR

Bu bağlamda Malatya’da Yeşiltepe’de bulunan sahada bugün duygu dolu bir anma gerçekleşti. TFF Bölgesel Amatör Ligi Malatyaspor-Dersimspor karşılaşması öncesinde hakemler, futbolcular, taraftarlar ve polisler bir oldu, şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Şehitlerimiz için yapılan saygı duruşu esnasında herkesin duygulandığı görüldü. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

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24 Ara 2023 - 15:12 Malatya- Spor

Muhabir  Recep Bağdat

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