Faydaları saymakla bitmiyor Bu sabunlar her derde deva

Kaşıntı, egzama, cilt lekesi, koku giderici, cilt hastalıkları gibi deri hastalıklarına faydalı olduğu bilinen sabunlar, yoğun ilgi görüyor. Bu bağlamda Malatya’da dededen toruna uzanan ve sabunculuk işi yapan Ramazan Yıldırım, sabunlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Zeytinyağı sabunundan kükürt sabununa, tuz sabunundan bıttım sabununa, ten yumuşatıcı sabunlardan kolejen sabunlarına kadar saymakla bitmeyen sabun çeşitleri, cilt hastalıklarına önemli faydalar sağlıyorlar. İşte uzmanından sabunlar hakkında önemli açıklamalar.
"MALATYA'DA EN ESKİ SABUNCULARDANIZ"
Yıllardır Malatya'da sabunculuk işi yapan esnaf Ramazan Yıldırım,
"Dededen torununa Malatya'da en eski sabunculardanız. Ben 1980’li yıllardan beri sabunun içindeyim. Benden önce de babam sabunculuk işi yapıyordu. Depremlerden önce dükkanımız Akpınar'daydı. Ancak depremlerde dükkanımız yıkılınca biz de Ankara Esnaf Çarşısı’na geldik. Burada sabun satışlarımız devam ediyor"
şeklinde konuştu.
"KOKU GİDERİCİ SABUNLAR VAR"
Teri korkanlar için tuz sabunu tavsiye eden Yıldırım,
"Ayrıca egzamaya iyi gelen sabunlarımız var. Ardıç katranı egzamaya ve kaşıntıya iyi gelir. Sedef hastaları için ayrı sabunlar var. Teri kokanlar için ayrı sabun var. Mesela ter kokana tuz sabunu çok iyi gelir. Bazı insanların teri müthiş kokar. Bu yüzden kokuyu giderici sabunlarımız vardır. Yasemin, lavanta bu tür sabunlar koku giderici sabunlardır. Yaş gruplarına göre sabun çeşitlerimiz vardır. Yani altı yaşından küçükler için ayrı, altı yaşından büyükler için ayrı, yetişkinler için ayrı koku giderici sabunlarımız var"
açıklamalarına yer verdi.
"KOLAJEN SABUNLARI CİLTTE YAŞLANMAYI DURDURUR"
Cilt güzelleştiren sabunlardan, leke giderici sabunlar kadar her çeşit sabunun özelliğinden bahseden Yıldırım,
"Şu an cilt güzelliği için salyangoz sabunumuz var, kolajen var, E vitamini var, ardıç katranı var, papatya var, aynısefa var, pirinç sabunu var, eşek sütü, keçi sütü gibi sabunlarımız var. Bunlar cilt güzelleştirme sabunlarımızdı. Kolajen sabunları ciltte yaşlanmayı durdurur. Leke giderici özelliği olan zerdeçal sabunu var. Zerdeçal ve inci tozu sabunu sivilceyi önler. Sivilcenin izlerini götürür. Saç dökülmeleri için bıttımlar var. Bunlarda saç besleyici özel yağlardan yapılmış sabunlardır"
sözlerine ekledi.
"SOFT SABUNLARIMIZ CİLT KURULUĞUNA ÇOK İYİ GELİYOR"
Cilt tonuna göre sabunlarından bulunduğunu belirten Yıldırım,
"Cilt kuruluğu için ayrı sabun var, yağlı ciltler için de ayrı sabun vardır. Yani kişi vücudunu belirleyip ona göre sabun kullanmak zorundadır. Mesela soft sabunlarımız cilt kuruluğuna çok iyi geliyor. Soft sabunlarının diğer anlamı ten yumuşatıcı sabunlardır. Ayrıca gliserinden yapılan bal özlü sabunlarda cilt kuruluğuna iyi gelir"
dedi.
"ANKARA ESNAF ÇARŞISI HALA TANINMIYOR, BİLİNMİYOR"
Ankara Esnaf Çarşısında faaliyetlerine devam eden Yıldırım,
"Yerimizi kimse bilmiyor, bizi tanıyanlar eski yerimizi arıyorlar. Biz şimdi Ankara Esnaf Çarşısı'na geldik. Eski Rus pazarının yerindeyiz. Depremlerden önce müşteri yoğunluğumuz çoktu. Ancak depremlerden sonra kimse yeni yerimizi bilmiyorlar. Bu yüzden müşteri kaybım oluyor. Sabunlarım çok kaliteli. Herkes arıyor ama şu an yerimi bulamıyorlar. Ankara Esnaf Çarşısı hala tanınmıyor, bilinmiyor"
şeklinde sitem etti.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.