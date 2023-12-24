24 Ara 2023 - 14:48 - Yaşam

Faydaları saymakla bitmiyor Bu sabunlar her derde deva

Kaşıntı, egzama, cilt lekesi, koku giderici, cilt hastalıkları gibi deri hastalıklarına faydalı olduğu bilinen sabunlar, yoğun ilgi görüyor. Bu bağlamda Malatya’da dededen toruna uzanan ve sabunculuk işi yapan Ramazan Yıldırım, sabunlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.