Sosyal medya bir oldu, “Milli Yas” ilanı istedi Milli yas ilan edilecek mi? Milli yas nedir?

Irak'ın kuzeyinden peş peşe gelen acı haberler, şehitlerin baba ocağına ateş düşürdü. Malatya’ya gelen 2 şehit haberi de yürekleri dağladı. Tüm Türkiye’de teröre lanet okunurken, şehitler için milli yas ilan edilmesi adına sosyal medya bir oldu.

Türkiye şehitlerine ağlıyor. 12 şehit haberi hem baba ocaklarına hem de ülke genelindeki milyonların yüreğine kor gibi oturdu. Bu kapsamda teröre lanet okunurken, şehitler için milli yas ilan edilmesi adına sosyal medya bir oldu.

MİLLİ YAS NEDİR? MİLLİ YAS NE ZAMAN İLAN EDİLİR?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkede halkın büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün olarak tanımlanıyor.

Milli yas, bir ülkede veya başka bir ülkede önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle, ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da hükûmetler tarafından ilan ediliyor. Bu kapsamda bayraklar yarıya indiriliyor, saygı duruşu gerçekleştiriliyor ve ülke genelinde bir bilinç oluşturulmaya çalışılıyor.

“12 CAN, DİLE KOLAY”

Sosyal medyanda 12 şehit için milli yas ilan edilmesiyle ilgili #MilliYasİlanEdilsin hashtagi ile yapılan bazı paylaşımlar ise şöyle:

“12 vatan evladı şehit oldu, geride 84 milyon yaralı kalp bıraktılar. #MilliYasilanEdilsin”

“6 canımız daha son yolculuğuna uğurlandı. #MilliYasilanEdilsin”

“İnsanın ne nefesi ne göğüs kafesindeki kalbi yetiyor böyle bir acıyı tarif etmeye. 12 can dile kolay, 12 anne, 12 baba, kardeş, eş, sevgili. #MilliYasilanEdilsin”

“Hiçbir eve gün aymadı bugün. Buz gibi hava da evlere ateş düştü... Bu çocuklar siz evinizde rahat uyuyun diye şehit oldu. #MilliYasilanEdilsin”