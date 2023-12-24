Tokatlı Şehit Sözleşmeli Piyade Er Yasin Karaca'nın komutanı ile beraber çektiği video ortaya çıktı.
Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca’nın (23) komutanı ile çektiği video ortaya çıktı. Kar yağışı altında görevini yerine getiren Karaca'nın çektiği videoda komutanına 'Komutanım yolumuz ne yolu' sorusunu sorduğu ve komutanından 'Şehitlik' cevabını aldığı görüldü.
Videonun devamında Karaca'nın komutanına 'Kızılelmaya kadar devam' dediği kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.