Mobilya fabrikasında yangın çıktı

Hatay'ın Antakya ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangın dron ile havadan da görüntülendi.

Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. Yangın dron ile havadan da görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı