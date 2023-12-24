O ilde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Bolu’nun Gerede ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle ilçede kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Vatandaşlar, park halindeki araçlarını bulundukları yerden çıkmakta zorlandı.

Bolu’nun yüksek rakımlı ilçesi Gerede ilçesinde dün gece saatlerinde kar yağışı başladı. Gece boyunca etkili olan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. İlçenin ara sokakları beyaz örtüyle kaplandı. Park halindeki araçlarını yerinden çıkarmaya çalışan vatandaşlar, kar nedeniyle araçlarını bulundukları yerden çıkartmakta zorlandı. Sabah saatlerinde dükkanlarını açan vatandaşlar işyerlerinin önünde kar temizliği yaparken, araçlarıyla işe gidecek olan vatandaşlar ise araçlarının üzerindeki karları temizledi.

İlçede akşam saatlerine kadar kar yağışının etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı