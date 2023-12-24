24 Ara 2023 - 13:14- Gündem G:

Şehitlerimiz memleketlerine uğurlandı

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerler için Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığında tören düzenlendi.
Şehitlerimiz memleketlerine uğurlandı mask
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerler için Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığında tören düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada,

“Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit verdiğimiz kahraman silah arkadaşlarımız; P. Uzm. Çvş. Abdulkadir İyem, P. Uzm. Çvş. Ahmet Arslan, P. Söz. Er Semih Yılmaz, P. Söz. Er Enis Budak, P. Söz. Er Kemal Aslan ve P. Söz. Er Cebrail Aslan için Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığında tören düzenlendi”

denildi.

Açıklamada, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları’nın da törende bulunduğu ve şehitlerimizin naaşlarının memleketlerine uğurlandığı bildirildi. 
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24 Ara 2023 - 13:14 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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