Zamanın ruhunu yansıtan: 2023'ün en göz alıcı ve anlamlı kız bebek isimleri

Anne ve babalar, çocukları için seçecekleri ismi özenle seçerken, bu kararın hayatları boyunca taşınacak önemli bir simge olduğunun farkındadır. Özellikle anne ve baba adayları, bu kararı hamilelik dönemi veya öncesinde uzun süreli bir araştırma ve düşünce sürecine tabi tutarlar. Çocuklarına anlamlı, güzel ve özel bir isim seçmek, ebeveynlerin duygu ve düşünce dünyasını yansıtmanın yanı sıra kültürel, dini veya ailevi bağlantılara da önemli bir vurgu yapar.

İşte 2023 yılı için popüler ve anlamlı kız bebek isimleri:

Zeynep: 10063 kere kullanılmış, güzellik ve süs anlamına gelir.

Elif: 6448 kere kullanılmış, ilk harf anlamına gelir.

Asel: 6432 kere kullanılmış, bal anlamına gelir.

Asya: 6306 kere kullanılmış, hayal ülkesi anlamına gelir.

Defne: 5795 kere kullanılmış, defne ağacı anlamına gelir.

Nehir: 5244 kere kullanılmış, akarsu anlamına gelir.

Azra: 5194 kere kullanılmış, bakire anlamına gelir.

Zümra: 4835 kere kullanılmış, topluluk anlamına gelir.

Eylül: 4422 kere kullanılmış, sonbahar ayı anlamına gelir.

Ecrin: 4179 kere kullanılmış, mükafat anlamına gelir.

Meryem: 3645 kere kullanılmış, Hz. Meryem'in adı.

Lina: 3495 kere kullanılmış, narin ve zarif anlamına gelir.

Eslem: 3463 kere kullanılmış, selamet anlamına gelir.

Masal: 3311 kere kullanılmış, öykü anlamına gelir.

Ebrar: 3269 kere kullanılmış, hayırsever anlamına gelir.

Elisa: 3254 kere kullanılmış, Allah'nın yemin ettiği anlamına gelir.

Ela: 3163 kere kullanılmış, kahverengi gözlü anlamına gelir.

Alya: 2962 kere kullanılmış, yükseklik anlamına gelir.

Zehra: 2934 kere kullanılmış, parlaklık anlamına gelir.

Miray: 2907 kere kullanılmış, yükselen anlamına gelir.

Duru: 2775 kere kullanılmış, temiz ve berrak anlamına gelir.

Hiranur: 2615 kere kullanılmış, ışık saçan anlamına gelir.

Buğlem: 2611 kere kullanılmış, hafif yağan yağmur anlamına gelir.

Ada: 2606 kere kullanılmış, deniz anlamına gelir.

Yağmur: 2605 kere kullanılmış, yağmur damlası anlamına gelir.

Esila: 2329 kere kullanılmış, güzel anlamına gelir.

İkra: 2326 kere kullanılmış, oku anlamına gelir.

Öykü: 2214 kere kullanılmış, hikaye anlamına gelir.

Gökçe: 2201 kere kullanılmış, mavi gözlü anlamına gelir.

Melek: 2184 kere kullanılmış, melek anlamına gelir.

Listede yer alan isimler, 2023 yılında Türkiye'de doğan kız bebeklere en çok verilen isimler arasındadır. Bu isimler arasından seçim yaparken anlamlarını ve size özel olanı düşünerek karar verebilirsiniz.