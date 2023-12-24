Milli Savunma Bakanı Güler sınır hattında

Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekât Merkezinden operasyonları yöneten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber sınır hattına gitti. Bakan Yaşar Güler’e beraberinde TSK Komuta Kademesi de eşlik etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Harekât Merkezinden sevk ve idare ettiği Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başarılı hava harekâtları sonrasında sabahın ilk ışıklarıyla beraber sınır hattına gitti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.