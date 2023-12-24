Çöşnük Fayı işte böyle görünüyor

Son zamanlarda sık sık gündeme gelen Malatya Çöşnük Fayı, özellikle İnönü Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Jeoloji Profesörü Mehmet Önal’ın yaklaşık 20 yıldan beridir merceği altında. Prof. Dr. Önal, o faya ilişkin bazı fotoğraflar ile bilgileri kamuoyuna paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra sık sık gündeme gelen Malatya Çöşnük Fayı, son zamanlarda çok merak ediliyor. Bu fayla ilgili bilinmezlikler ise vatandaşın sorularına neden oluyor.

Malatya Çöşnük Fayı, özellikle İnönü Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Jeoloji Profesörü Mehmet Önal’ın yaklaşık 20 yıldan beridir merceği altında. Prof. Dr. Önal, o faya ilişkin bazı fotoğraflar ile bilgileri kamuoyuna paylaştı.

İŞTE O FOTOĞRAF VE BİLGİLER

Emekli Jeoloji Profesörü Mehmet Önal, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bilgilerde şu fotoğrafları ve bilgileri aktardı:

“Çöşnük Fayı’nın Orduzu Pınarbaşı kaynağının 200 metre batısındaki görünümü. Fay kenarında sıcak su ile oluşmuş traverten görülmektedir.

Yimpaş Holding binasından Malatya merkezine doğru 400. metrede Çöşnük Fay aynası ve fay zonu (fay breşi ve milonit).

Venk Köyü yolundan Yıldız Tepesi’ne bakış. Çöşnük Fay aynası ve fay zonu görünümü.

Venk Köy yolu kenarındaki Çöşnük Fayı’nın aynası (Fay aynası üzerinde fay çizgileri ve olukları net olarak görülmektedir).”